«Сбербанк» и Philips вместе займутся лизингом медоборудования

Компания «Сбербанк Лизинг» и производитель медоборудования Philips подписали соглашение о сотрудничестве в области лизинга медицинского оборудования. Выходить на торги государственных медучреждений будет «Сбербанк Лизинг».

Как пояснил Vademecum генеральный директор Philips в России и СНГ Максим Кузнецов, участники партнерства рассчитывают создать более гибкие и выгодные условия приобретения медицинского оборудования для медучреждений. В среднем срок лизингового контракта будет колебаться от пяти до семи лет. Преимуществом проекта станет реализация сервисной поддержки в течение всего срока лизингового контракта, которая будет включать в себя не только ремонт и профилактическое сервисное обслуживание, но и поставку запчастей для оборудования.

В компании полагают, что лизинговые сделки будут интересны государственным и частным клиникам, поскольку в силу дефицита финансирования здравоохранения этот инструмент «открывает широкие возможности по обновлению парка оборудования». Взаимодействие с государственными медучреждениями будет осуществляться через госзакупки, а на торги будет выходить сам «Сбербанк Лизинг» как поставщик лизинговых услуг.

Лизинг медоборудования – не самое востребованное направление поставок медтехники: в России медучреждения по-прежнему предпочитают закупать медизделия через дистрибьюторов, сотня крупнейших из которых заключила в 2016 году контракты на сумму 112 млрд рублей.

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