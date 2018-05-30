Евтушенков: «Биннофарм» может выйти на биржу

Входящая в АФК «Система» биофармацевтическая компания «Биннофарм» сейчас «укрупняется» и в перспективе может вывести свои акции на биржу, рассказал основатель «Системы» Владимир Евтушенков.

«Мы сейчас его [фармацевтический актив. – Vademecum] укрупняем – это будет большая фармацевтическая компания», – цитирует Евтушенкова РБК.

Выводить компанию на биржу имеет смысл, если ее капитализация достигает как минимум $2 млрд, считает Евтушенков. «Сегодня не самое удачное время для IPO. И для того, чтобы проводить IPO, нужно вырастить актив… Чтобы это был существенный актив и, как сейчас говорят, «единорог», а не просто «сегодня картошку закапываем, а завтра выкапываем, потому что кушать хочется», – говорит он.

Размещение может состояться в конце 2019 года или в 2020 году, уточнил он.

У АФК «Система» – 74% «Биннофарма». Остальное – у «Зенитко финанс менеджмент», бенефициаром которого является президент «Биннофарма» Александр Чупин. Биофармкомпания выпускает продукцию в шести лекарственных формах, имеет научно-исследовательский центр с семью лабораториями. Целевые сегменты – неврология, пульмонология, кардиология и гастроэнтерология. Выручка компании в 2017 году выросла на 21,8%, до 2,4 млрд рублей.

В 2018–2020 годах «Биннофарм» планирует вывести на рынок около 30 препаратов.

В 2017 году компания купила фармпроизводителя «Алфарм», что позволило «Биннофарму» выйти на рынок безрецептурных препаратов.

Источник: РБК

vademec