«Биокад» поставит Минздраву интерферон бета-1а на 1,1 млрд рублей

«Биокад» выиграл конкурс Минздрава на поставку интерферона бета-1а на 1,1 млрд рублей. В феврале 2017 года компания зарегистрировала собственный российский биоаналог интерферона бета-1а под торговым наименованием Тебериф.

Препарат входит в программу «Семь нозологий». Согласно документам закупки, «Биокад» должен будет до 1 октября 2018 года доставить лекарство в 76 регионов России. Заявку на конкурс также подавал «Биотэк», однако предложенная им цена была на 6 млн рублей выше предложенной «Биокадом». В ходе торгов начальная цена контракта снизилась на 23 млн рублей.

В феврале 2017 года «Биокад» зарегистрировал собственный биоаналог интерферона бета-1а Тебериф. Цена на него в среднем на четверть ниже, чем, например, на препарат Ребиф немецкой Merck.

В 2017 году интерферон бета-1а Минздраву на 4,5 млрд рублей поставили «Биотэк» и «Ирвин 2» (входит в группу «ФармЭко»), 3,5 млрд рублей из них достались «Биотэку».

В 2018 году Минздрав уже закупал у этих поставщиков интерферон бета-1а. В марте 2018 года с ними были заключены четыре контракта, три из которых, на 1,8 млрд рублей, выиграл «Биотэк». Он будет поставлять Ребиф от Merck и Генфаксон аргентинской Laboratorio Tuteur. Еще один конкурс на 962 млн рублей выиграл «Ирвин 2», согласно документации контракта, он поставит Минздраву СинноВекс иранской компании CinnaGen. Во всех четырех конкурсах заявки от «Биотэка» и «Ирвина 2» были единственными.

Источник: Zakupki.gov.ru

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