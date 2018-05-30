«Имтэк» вложит 700 млн рублей в производство экспресс-тестов в Саратове

Компания «Имтэк Технологии» запустит производство медицинских изделий на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Петровск» Саратовской области. Объем инвестиций в проект составит 700 млн рублей.

На предприятии будут производить медизделия из пластика, в том числе диагностические экспресс-тесты. Поддержать проект пообещал Фонд развития моногородов – за его счет к заводу будут подведены коммуникации. Фонд также компенсирует инвестору 1 млн рублей за каждое созданное рабочее место – их будет 97, соответственно, общий объем финансовой поддержки может достичь 97 млн рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Имтэк Технология» зарегистрировано в феврале 2018 года и принадлежит ООО «Имтэк» (51%) и его совладелице Ирине Фисенко (49%). Учредителями «Имтэка» выступают Ирина Фисенко (80%), Дмитрий Бадзыма (7%) и Кирилл Чамов (3%). Финансовые показатели не раскрываются. На сайте компании «Имтэк» говорится, что она основана в 1992 году на базе биохимической и иммунологической лабораторий Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава РФ (бывшего РКНПК) для разработки иммунобиологических препаратов.

В марте 2018 года Министерство промышленности и торговли опубликовало проект постановления об изменении правил предоставления субсидий по программе развития фармацевтической и медицинской промышленности, по которому создается приоритетный порядок рассмотрения заявок от компаний, располагающихся и зарегистрированных на территориях опережающего социально-экономического развития. Такие заявители смогут претендовать на размер субсидии более чем в 200 млн рублей, а также на возмещение 75% затраченных средств.

Источник: Петровские вести

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