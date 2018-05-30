Путин: в системе регистрации лекарств слишком много бюрократии

Процесс сертификации лекарств в России сильно затягивается из-за бюрократии в системе регистрации, считает Президент РФ Владимир Путин.

Так глава государства ответил на просьбу Кэндзи Сукэно, президента компании Fujifilm Holding, сотрудничающей с российской «Р- Фарм», сделать процедуру получения сертификата более мягкой, чтобы она не растягивалась на полтора года.

«Для быстрого распространения в России медицинских средств высокого качества и высокой функциональности… мы бы хотели обратиться к вам с просьбой, господин Путин, о рассмотрении возможности смягчения процедур регулирования в России относительно тех лекарственных средств, которые уже имеют регистрацию», – обратился к президенту РФ глава японской компании.

Владимир Путин согласился, что такая проблема есть, но заявил, что пока не знает, как ее нужно решать.

«Можно ли перейти на признание в полной мере сертификатов по тем лекарственным препаратам, которые выданы иностранными государствами? Я не знаю, нужно как следует подумать. У нас существует своя сертификация, но просто она должна быть более гибкой, это совершенно точно. И я прошу министра здравоохранения, конечно, на это обратить внимание, хотя мы уже неоднократно на этот счет говорили», – цитирует Путина ТАСС.

Ранее, 17 мая, Госдума в третьем, финальном, чтении приняла закон, упрощающий процедуру регистрации препаратов. Теперь фармкомпании могут регистрировать на одной производственной площадке несколько лекарств с одинаковым международным непатентованным наименованием (МНН), но разными торговыми наименованиями – это поможет развитию контрактного производства препаратов.

Источник: ТАСС

vademec