«Форт» запустит производство вакцины от гемофильной инфекции

На площадке завода «Форт» до конца 2018 года будет налажено производство вакцины от гемофильной инфекции.

Об этом сообщила журналистам директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина в кулуарах Петербургского международного экономического форума – 2018.

«Cделка с российским разработчиком на трансфер технологии производства вакцины на площадку «Форта» находится на финальном этапе – для ее закрытия необходимо получить разрешение Роспотребнадзора», – сообщили Vademecum в пресс-службе «Нацимбио», уточнив, что детали сделки будут раскрыты после завершения необходимых процедур и подписания соглашения.

Сейчас вакцина от гемофильной инфекции поставляется как компонент пятивалентной вакцины, рассказала Максимкина. Она закупается, в частности, у Sanofi (Пентаксим), производство локализовано на мощностях «Нанолека».

В ноябре 2017 года «Форт» добился от региональных властей сохранения льготных налоговых условий, обязавшись взамен привлечь дополнительные 2,2 млрд рублей инвестиций. Предполагалось, что «Форт» начнет производство вакцины против ветряной оспы, кори, краснухи и ротавирусной инфекции.

«Форт» – биофармацевтическая компания, занимающаяся разработкой, производством и продвижением биологических лекарственных препаратов для профилактики социально значимых инфекционных заболеваний. Производственная площадка «Форта» расположена в Рязанской области. В 2016 году выручка компании достигла 1 млрд рублей, чистый убыток составил 83,3 млн рублей. «Форт» на 25,01% принадлежит «Нацимбио», 74,98% – у «Мегард групп» Владимира Катлинского. Из них 50,01% выкупает «Марафон Групп» Александра Винокурова и Сергея Захарова (сделка в процессе закрытия). «Марафон Групп» и «Нацимбио» находятся в процессе обмена фармацевтическими активами.

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