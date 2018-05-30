Минпромторг намерен создать венчурный фонд для поддержки фармпроектов

За счет программы «Фарма-2020» планируется создать венчурный фонд, который будет поддерживать разработки российских фармкомпаний на ранних стадиях, заявил на Петербургском экономическом форуме – 2018 руководитель Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алехин.

«Существует на сегодняшний день идея – она уже прорабатывается с институтами развития – на предмет создания венчурного фонда в рамках программы», – сказал Алехин.

Фонд будет государственным и отбирать проекты будет самостоятельно.

Он может заработать, по словам Алехина, с 2019 года. Заявки, как рассказал он корреспонденту Vademecum, будут отбираться с помощью экспертиз нескольких уровней, подтверждающих, что препарат действительно поможет решить задачи в здравоохранении «в рамках президентских указов и имеет потенциал для экспорта».

«Институты развития обращают внимание на разработки на более поздних этапах, когда рисковый этап пройден и можно с большей уверенностью сказать, что продукт будет выведен на рынок. Венчурный фонд сможет финансировать как раз более ранние фазы», – объяснил Алехин.

Сроки и размер софинансирования пока обсуждаются, но «это должен быть значительный объем средств». «Сейчас готовятся обосновывающие материалы для Минфина, Минэкономразвития, мы также запросили у институтов развития средний чек по проекту и проведем на этой основе анализ возможного объема финансирования фонда», – отметил он.

В качестве примера проектов, которые могли бы стать объектом инвестиций, он упомянул компанию «Р-Фарм», разрабатывающую технологию применения химерных антигенных рецепторов (CAR-T) для иммунотерапии онкологических заболеваний.

Этот проект «Р-Фарм» ранее представил на ПМЭФ, подписав соглашение о партнерстве с Первым МГМУ им. И.М. Сеченова.

Над методом CAR-T работает также компания «Биокад». По предварительным оценкам главы «Биокада» Дмитрия Морозова, стоимость создания индивидуального клеточного иммунопрепарата для одного пациента составит около 16 млн рублей – вдвое дешевле импортных аналогов.

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