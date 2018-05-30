Минздрав предложил штрафовать фармкомпании за временный вывод лекарств с рынка

Минздрав предложил ввести административную ответственность для компаний, которые без предупреждения выводят с рынка зарегистрированные препараты. Так приходится делать на время внесения изменений в регудостоверение, в результате чего может возникнуть дефицит лекарств, считают в ведомстве.

Об этом сообщила журналистам директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина в кулуарах Петербургского международного экономического форума – 2018.

Размер штрафа, по ее словам, пока не определен. Подобная практика имеется за рубежом.

Прецедент дефицита некоторых лекарств по этой причине уже возник на рынке. Производители вносили изменения в регистрационное досье «ряда препаратов», из-за чего «небольшой круг пациентов», которым они показаны, не смогли их получить, рассказала Максимкина.

Сейчас у производителей нет обязательств по уведомлению каких-либо органов о планах по выводу препарата. «Когда тебя поставили перед фактом, что препарата уже нет на рынке, нет возможности ни переключить производство, чтобы обеспечить заранее определенные запасы, ни просчитать нужды пациентов», – сетует она.

Минздрав также может ввести штрафы для фармпроизводителей и аптек за завышение цен на лекарства из списка ЖНВЛП. Для должностных лиц он составит 40–50 тысяч рублей, для юридических – в двойном размере выручки, полученной от «наценки».

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