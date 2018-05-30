Российские и австрийские ученые создают вакцину от всех видов аллергии на кошек

Ученые Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени И.М. Сеченова и Венский медицинский университет запустили совместный проект, который получил название «Cats Project». Его цель – создать эффективную вакцину от всех видов аллергии на кошек. Для реализации проекта при каждом из университетов на базе кафедр иммунологии и аллергологии созданы лаборатории, в которых над вакциной работают молодые научные сотрудники. Ученым уже удалось добиться первых впечатляющих успехов.

Вакцина состоит из рекомбинантных протеинов. Это не протеины кошек, а искусственно созданные, рекомбинантные антигены. Мы снизили их аллергическую активность, чтобы пациенты могли легче переносить вакцинацию, — рассказал «Известиям» один из руководителей проекта, директор института патофизиологии и аллергологии Венского медицинского университета Рудольф Валента.

Как пояснил Рудольф Валента, данные международных исследований показали, что в России аллергия на кошек в явном или потенциальном виде есть у 50% детей, у которых может развиваться очень опасная симптоматика – вплоть да астмы, и даже летальных исходов. Это делает создание вакцины крайне актуальным.

По словам заведующего кафедрой клинической иммунологии и аллергологии, являющегося также заведующим лабораторией иммунопатологии Института молекулярной медицины Первого МГМУ имени Сеченова, Александра Караулова, всего за все возможные виды аллергии на кошек отвечают восемь аллергенов. По сути, это протеины (белки), которые содержатся в шерсти, слюне, поте и продуктах жизнедеятельности животных. Ученые считают, что успех будущей вакцины в том, что для ее основы берутся не природные белки-аллергены, а их рекомбинантные, то есть искусственно созданные биотехнологическими методами, версии.

Мы уже получили четыре рекомбинантных аллергена кошки на модели кишечной палочки. До этого уже были созданы четыре других, но мы работаем в комплексе. То есть все восемь рекомбинантных аллергенов уже созданы. Теперь мы будем изучать воздействие различных их комбинаций в вакцине, — отметил профессор Караулов.

Подразумевается, что прививку от аллергии на кошек будут делать с целью предотвратить аллергию и выработать у пациента защитные антитела, которые будут препятствовать развитию заболевания. Также она будет показана и уже заболевшим людям – у них тоже будут вырабатываться защитные антитела, которые будут блокировать развитие части клинических симптомов.

Мы считаем, что в дальнейшем можно будет вакцинировать будущих матерей, чтобы они передавали эти антитела своим детям, — отметил в разговоре с «Известиями» Рудольф Валента.

По словам ученых, на проведение доклинических испытаний первой в мире вакцины от аллергии на кошек уйдет до трех лет. Еще год потребуется на токсикологические исследования. После этого ученые смогут приступить к изучению действия вакцины на человека. По самым оптимистичным прогнозам, весь процесс от разработки до выхода препарата на рынок может занять не менее пяти лет.

gmpnews