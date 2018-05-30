ВЭБ может профинансировать создание фармпроизводства в Зеленограде

ВЭБ и ООО «Брайт Вэй Индастриз» планируют создать инновационное производство фармацевтических препаратов на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» в Зеленограде. Соответствующее соглашение о сотрудничестве по реализации проекта банк и компания подписали в ходе Петербургского международного экономического форума 2018.

Со стороны Внешэкономбанка документ подписал заместитель Председателя – член Правления Алексей Иванченко, со стороны ООО «Брайт Вэй Индастриз» — генеральный директор Владимир Щербаков. Данный проект на рассмотрение в ВЭБ представил региональный менеджер банка в Москве Кристина Волконицкая.

«Инвестирование в развитие производства современных лекарственных препаратов ВЭБ определил для себя как один из приоритетов. Мы готовы предоставить ценностное предложение – долгосрочное финансирование, оказать помощь в подготовке проектного предложения, структурировать софинансирование, привлечь господдержку», — отметил Алексей Иванченко.

Новое предприятие будет производить лекарственные препараты большого количества терапевтических групп, в том числе средства для лечения заболеваний пищеварительного тракта, обмена веществ, сердечно-сосудистой, костно-мышечной, нервной и дыхательной систем, а также диагностические препараты. Общая стоимость проекта составляет 2,4 млрд рублей.

«В активе группы компаний «Bright Way» два успешно завершенных инвестиционных проекта. Строительство современного, высокотехнологичного фармацевтического предприятия на территории Москвы открывает для нас новые возможности в производстве эффективных, в том числе инновационных лекарств. При этом будут созданы высококвалифицированные рабочие места с достойной заработной платой. Уверен, что с такой серьезной поддержкой Правительства Москвы, поддержкой Внешэкономбанка и нашим опытом этот проект будет успешно реализован», – прокомментировал Владимир Щербаков.

«Брайт Вэй Индастриз» входит в группу компаний Bright Way Group и была основана в ноябре 2017 года с целью организации производства лекарственных препаратов в Москве.

gmpnews