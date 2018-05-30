В Москве раскрыт крупный картель поставщиков медизделий

Московское УФАС России выявило картельный сговор между ООО «РМ Эндоваскуляр», ООО «Раймед Трейдинг Групп ПВТ», ООО «Слоника», ООО «Эксомедик», ООО «Васкуляр», ООО «Балтикамед», ООО «Медицина жизни» и ООО «Инмед». Компании приняли участие в 124 аукционах на поставку изделий медицинского назначения в учреждения здравоохранения на территории РФ на общую сумму в 1,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ФАС.

Столичное антимонопольное ведомство пришло к выводу, что участники картеля обменивались информацией в интересах друг друга, а также отказывались от конкурентной борьбы, что привело к поддержанию цены на торгах. Снижения составили от 0,5% до 3% от начальной максимальной цены контрактов.

Компании признаны нарушителями запрета на ограничивающие конкуренцию соглашения (пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции). Действия компаний, фактически отказавшихся от конкурентной борьбы, не позволили учреждениям здравоохранения закупить изделия медицинского назначения по наиболее выгодным ценам.

Как сообщили в ФАС, ответственность за заключение антиконкурентного соглашения предусмотрена ч.2 ст. 14.32 КоАП и влечет наложение административного штрафа в размере до 50% от начальной стоимости торгов для юридических лиц и до 50 тыс. руб. для руководителей организаций.

«Фармацевтический вестник»