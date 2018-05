Британские фармкомпании останутся дома после Brexit

Фармпроизводители из Туманного Альбиона не намерены переводить свои штаб-квартиры и сотрудников из родной страны после ее выхода из состава Евросоюза, чего нельзя сказать об их коллегах из других стран ЕС и США, говорится в отчете британской исследовательско-аналитической компании GlobalData.

Целью исследования Brexit and the Healthcare Industry – Implications for Pharma, Q1 2018 является оценка британскими и зарубежными фармкомпаниями влияния Brexit на здравоохранение в целом. 81% резидентов Великобритании на вопрос, были ли в их компаниях разговоры о возможном переезде в другую страну после Brexit, ответили «нет» или «этого не будет».

Как отметил аналитик в сфере здравоохранения в GlobalData Томас Мур, результаты опроса показывают, что подавляющее большинство сотрудников британских фармацевтических компаний не ожидают никаких мер по перемещению в другие страны после выхода страны из состава Евросоюза. Всего 19% респондентов в Великобритании ответили, что ожидают подобных мер, и только 7% уверены, что их компания переедет.

Между тем, опрошенные представители европейских и американских компаний были более склонны к тому, что сотрудникам придется покинуть Великобританию. Более 50% из них считают, что это произойдет если не сразу, то через некоторое время обязательно.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»