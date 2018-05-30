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ГК «Биотэк» представила новый препарат из группы НПВС

Группа компаний «Биотэк» представляет новый препарат – «Нимесулид-МБФ». Препарат относится к группе нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), селективно ингибирующих ЦОГ-2. Выпускается в новой лекарственной форме – гранулы для приготовления суспензии.

Нимесулид-МБФ разрешен для симптоматической терапии острой боли (боль в спине, в костно-мышечной системе, зубная боль), симптоматической терапии остеоартроза и первичной альгодисменореи.

Гранулы для приготовления суспензии расфасованы в 5, 10, 20 или 30 пакетиков, каждый из которых содержит разовую дозу препарата. Перед приемом содержимое пакетика необходимо растворить в 100 мл воды комнатной температуры. Отпускается по рецепту врача.

Промышленное производство препарата «Нимесулид-МБФ» осуществляет ОАО «Марбиофарм», производственная площадка ГК «Биотэк».

Источник публикации: ГК «Биотэк»

«Фармацевтический вестник»

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Май 29, 2018 | Просмотров: 98