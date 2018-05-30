ЦВ «ПРОТЕК» запустил новый распределительный центр в Новосибирске

29 мая в Новосибирске запущен в эксплуатацию новый распределительный центр дистрибьютора ЦВ «ПРОТЕК».

Объем инвестиций в строительство и оснащение склада превысил 1,2 млрд руб. Его общая площадь составила 13 000 м2, складская – 10 760 м2. Количество палето-мест на момент запуска склада – порядка 3 800. При необходимости объем хранения можно увеличить вдвое. Это самый большой региональный склад «ПРОТЕКа».

Распределительный центр построен в соответствии со всеми требованиями GDP, действует три температурные зоны хранения: +(2–8) град. С, +(8–15) град. С, +(15–25) град. C. Установлено современное оборудование для контроля температуры и влажности. Датчики учета температуры и влажности работают автоматически, контроль температуры и влажности осуществляется в онлайн-режиме. Сбор розничных заказов клиентов осуществляется при помощи высокотехнологичного конвейера, изготовленного и смонтированного австрийским партнером ЦВ «Протек» – компанией SSI Schafer Peem в соответствии с техническим заданием. Благодаря применению инновационной технологии «товар к человеку» конвейер может обрабатывать до 250 тысяч товарных позиций в сутки.

Большая площадь и эффективно выстроенная работа позволит максимально увеличить географию поставок. Распределительный центр в Новосибирске будет обслуживать клиентов Новосибирской, Кемеровской, Томской областей и г. Норильск. С 1 августа присоединятся Алтайский край, Республика Алтай, Омская область. Товар будет доставляться в 4 680 аптек и ЛПУ.

«Новый офисно-складской комплекс в Новосибирске – это еще один этап в повышении эффективности нашей логистической инфраструктуры. Благодаря увеличению радиуса обслуживания наших клиентов с нового склада мы сократим товарный запас и затраты на складскую обработку товара. При этом работать с клиентами будем еще быстрее и качественнее», – рассказал генеральный директор ЦВ «ПРОТЕК» Дмитрий Погребинский.

В торжественном мероприятии открытия приняли участие руководители ГК «ПРОТЕК» и представители администрации Новосибирской области и Ленинского района Новосибирска. Красную ленту перерезали первый заместитель главы администрации Ленинского района Александр Гриб и президент ГК «ПРОТЕК» Вадим Музяев. С открытием склада компанию поздравили начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева и первый заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов.

Источник публикации: ГК «ПРОТЕК»

«Фармацевтический вестник»