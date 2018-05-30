Bayer окажет финансовую поддержку Life Science стартапам, отобранным в первый научный инкубатор «КоЛаборатор®» в России

Успешно запущен первый научно-исследовательский инкубатор «КоЛаборатор®» в России. В «КоЛаборатор®» вошли три российских исследовательских проекта, работающих в области фармацевтики и биомедицины. Bayer окажет каждому выбранному проекту финансовую поддержку в размере 25 тыс. евро и предоставит стартапам консультации в области исследований и разработок, коммерциализации и вывода на рынок инновационных решений. Партнер «КоЛаборатора®» венчурный фонд Primer Capital проведет полномасштабную инвестиционную экспертизу проектов.

Программа «КоЛаборатор®» стартовала в июне прошлого года, когда было подписано соглашение между Bayer и Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова (МГУ) о поддержке научно-технологических компаний на ранних стадиях развития, в апреле 2018 г. были выбраны участники, которые будут работать в рамках «КоЛаборатора®» до марта 2019 г.

В состав «КоЛаборатора®» вошли проекты Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН (Новосибирск), Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова (Санкт-Петербург) и компании «Таргет Медикалс» (резидента российского инновационного центра «Сколково»).

«В программу «КоЛаборатор®» было отобрано три перспективных российских проекта, которые разрабатывают современные медицинские технологии для борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Выбранные проекты отвечают стратегическим задачам, обозначенным в рамках майских указов Президента РФ. Мы надеемся, что участие в программе придаст дополнительный импульс развитию данных проектов и поможет командам вывести их продукты на российский и международные рынки», – отметил генеральный директор АО «Байер» Нильс Хессманн.

«С нашей точки зрения, отобранные проекты имеют большие перспективы. Благодаря программе «КоЛаборатор®» команды смогут получить уникальную экспертную поддержку лучших специалистов фармрынка. Мы, в свою очередь, планируем провести полномасштабную экспертизу проектов и, после успешного завершения процесса due diligence, будем рады видеть их в числе портфельных проектов фонда», – комментирует событие исполнительный директор фонда Primer Capital Елизавета Рождественская.

Проект Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН ориентирован на развитие одного из наиболее перспективных подходов противоопухолевой терапии: клеточной терапии на основе модифицированных лимфоцитов (CAR-NK).

«В области клеточной терапии онкологических заболеваний институт работает уже пять лет. На текущий момент мы вышли на ту стадию, когда участие индустриального партнера в проекте становится необходимым. Для нас сотрудничество с компанией Bayer в рамках проекта «КоЛаборатор®» является показателем востребованности наших исследований. Мы уверены, что взаимодействие с Bayer позволит обеспечить активное развитие нашего проекта и поможет быстрее довести разработку до конечного продукта», – отметил Степан Белякин, канд. биол. наук, заместитель директора по научной работе ИМКБ СО РАН.

Проект Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова направлен на поиск принципиально нового подхода к терапии тромбоэмболической легочной гипертензии, в настоящее время применяемого в противоопухолевой терапии.

Проект компании «Таргет Медикалс» направлен на поиск новых механизмов регуляции организма для лечения таких заболеваний, как хроническая почечная и сердечная недостаточность.

«Используя результаты собственных научных достижений в области цитохромов P450 – суперсемейства белков, участвующих в важных процессах жизнедеятельности практически всех классов живых организмов, включая человека, – мы создали уникальную технологическую платформу для разработки инновационных лекарственных средств. Молодые биотехнологические компании очень часто сталкиваются с трудностями и различного рода вызовами в реализации своих инновационных проектов, поэтому помощь со стороны индустриального партнера мирового уровня является неоценимой, особенно на начальных этапах разработок», – отметил Алексей Ключенович, генеральный директор «Таргет Медикалс».

«КоЛаборатор®» – международная инициатива Bayer, научно-исследовательский инкубатор, цель которого поддержка молодых предпринимателей, развитие инноваций и обмен передовыми научными компетенциями. «КоЛаборатор®» в России предоставляет перспективным медико-биологическим стартапам доступ к профессиональным знаниям и глобальной исследовательской сети Bayer.

Командам стартапов в течение года будут доступны консультации и тренинги от ведущих российских и международных экспертов Bayer по различным направлениям развития бизнеса – от исследований и разработок до позиционирования будущего продукта на рынке и его коммерциализации. Bayer выделит наставников, которые будут на еженедельной основе отслеживать развитие проектов. По окончании программы партнеры будут оценивать достижения команд и рассмотрят возможности дальнейшего сотрудничества.

Источник публикации: Primer Capital

«Фармацевтический вестник»