Компания «Эверс» с помощью займа ФРП откроет производство медизделий

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил четыре займа на проекты в Московской и Ярославской областях, Республике Татарстан.

«Общая стоимость их реализации превысит 4,1 млрд руб., из которых займы ФРП составят 638 млн руб.», – рассказал директор ФРП Роман Петруца.

В частности, компания «Эверс» (Московская область, Дубна) с помощью займа ФРП откроет на территории Особой экономической зоны Дубна производство современных медицинских изделий по уходу за ранами и средств экспресс-диагностики.

В частности, будут производиться отечественные стерильные перевязочные средства: лейкопластырная повязка для легких ран, лейкопластыри, сорбционные повязки, защитные повязки, атравматичные повязки, повязки, активированные лекарственными препаратами, спиртовые салфетки, гидрогелевые повязки, губки лечебные. По данным компании, на текущий момент доля импорта в сегменте раневых повязок составляет более 80%.

Первыми из средств диагностики компания планирует выпускать тест-полоски на беременность. Впоследствии ассортимент будет расширен.

В рамках реализации проекта планируется выпустить более 23,6 млн медицинских изделий, вся продукция будет реализована в России.

Стоимость проекта 147,9 млн руб., из которых 72 млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

«Фармацевтический вестник»