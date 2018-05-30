Группа акционеров Takeda возражает против сделки по приобретению Shire

Ряд инвесторов японской фармацевтической компании Takeda намерены противостоять сделке по приобретению британской Shire, поскольку, по их мнению, в ее результате долговые обязательства Takeda значительно увеличатся, а их права будут ущемлены, сообщает информационное агентство Nikkei Asian Review. Takeda согласилась пробрести Shire более чем за 64 млрд долл.

По информации агентства, сделкой недовольны около 130 акционеров, в т.ч. бывшие сотрудники компании. Им принадлежит около 1% голосующих акций.

Недовольные инвесторы отмечают, что Takeda берет в долг до 30,9 млрд долл. для финансирования сделки. Кроме того, они опасаются снижения прибыли на акцию.

Их позиция будет обсуждаться на ежегодном собрании акционеров, намеченном на 28 июня.

Несогласные акционеры планируют выяснить у руководства компании реальные финансовые риски, связанные со сделкой. Их беспокоити то, что препараты Shire принесут меньше прибыли из-за конкурентов.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»