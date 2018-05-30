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Правительство сделало первый шаг по поддержке производства фармсубстанций

Почти два года отрасль ждала выхода постановления правительства о преференциях для производителей, использующих в выпуске лекарств субстанцию российского происхождения. Было сломано немало копий при обсуждении того, какой должна быть поддержка. Обсуждалась так называемая трехступенчатая конструкция, предлагавшая дать полное преимущество российскому лекарству, даже вставал вопрос о необходимости отмены правила «третий лишний». Однако надо отдать должное Минпромторгу — министерство твердо стоит на позиции поддержки отечественного производителя. И во многом, по-видимому, благодаря этой позиции долгожданный документ увидел свет.

«Фармацевтический вестник»

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Май 29, 2018 | Просмотров: 125