«Виробан» не смог опротестовать правила формирования реестра поставщиков медизделий из ПВХ

Верховный суд 29 мая отклонил апелляционную жалобу компании «Виробан» на правила формирования реестра имеющих право на господдержку поставщиков медизделий из ПВХ. Правила сформулированы таким образом, что попасть в реестр смогла только одна компания — «Медполимерпром», принадлежащая Алексею Борисову и Евгению Спектору.
В ноябре 2017 года «Виробан» обжаловал правила отбора в реестр поставщиков медизделий из ПВХ по постановлениям Правительства РФ №967 и №968, согласно которым единственным поставщиком, попавшим в реестр, стала компания «Медполимерпром».
В феврале 2018 года Верховный суд, рассмотрев дело, отклонил претензии «Виробана», за исключением сроков подачи необходимых документов. Судьи подсчитали необоснованным ограничение срока приема документов на включение в реестр до 11 сентября 2017 года, установленное Минпромторгом, и аннулировали его. «Виробан» не устроило принятое решение, и в апреле 2018 года компания подала апелляцию.
Согласно постановлениям Правительства РФ №967 и №968, принятым в августе 2017 года, Минпромторг должен был сформировать реестр компаний-производителей, которые смогут получить приоритет при госзакупках, при этом претенденты должны не только инвестировать в локализацию производства, но и удовлетворять ряду показателей: иметь объем продаж медизделий за три года не менее 700 млн рублей, не менее семи патентов и семи регистрационных удостоверений на профильную медицинскую продукцию. Ряду игроков рынка критерии отбора показались некорректными, а процедура отбора компаний – непрозрачной. В ноябре 2017 года компания «Виробан», производящая медизделия из ПВХ в Дубне, направила соответствующие обращения в правительство и надзорные органы, а также подала иск в Верховный суд.
Источник: Верховный суд РФ