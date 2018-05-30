ЕС упростит правила производства экспортируемых дженериков

Европейская комиссия предложила изменить правила соблюдения интеллектуальной собственности. Это позволит фармкомпаниям производить дженерики для экспорта в страны, в которых соответствующие оригинальные ЛС не находятся под патентной защитой, пишет Reuters.

Свидетельства дополнительной охраны вступают в силу в конце срока действия патента, который защищает продукт как таковой. Подобная практика была внедрена в качестве поддержки инвестиций в научные исследования, однако она же является причиной отсрочки начала экспорта лекарств из Евросоюза.

В соответствии с новой инициативой, дополнительная защита интеллектуальных прав на лекарственные препараты будет сохраняться на территории ЕС, вместе тем будет разрешено производство дженериков при условии их поставки в страны, где нет подобной практики патентной защиты.

По словам комиссара Европейской комиссии по вопросам промышленности Эльжбеты Бьенковски, нововведение откроет фармкомпаниям доступ к глобальному рынку объемом 95 млрд евро. Она добавила, что чистая прибыль с продажи таких лекарств составит 1 млрд евро в год.

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