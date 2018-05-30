 
  »

Минздрав закупает противовирусные препараты

Минздрав России объявил аукционы на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения».

— Ралтегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 282 846 633,51 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 14.06.2018 09:00.

— Атазанавир капсулы 300 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 531 385 887,50 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 14.06.2018 09:00.

— Рилпивирин+ Тенофовир+ Эмтрицитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг+ 300 мг+ 200 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 777 878 082,00 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 14.06.2018 09:00.

— Рилпивирин+ Тенофовир+ Эмтрицитабин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 25 мг+ 300 мг+ 200 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 777 878 082,00 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 14.06.2018 09:00.

— Эфавиренз таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 676 246 922,68 руб.

— Долутегравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 999 999 964,37 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 14.06.2018 09:00.

— Этравирин таблетки 200 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 954 085 036,30 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 14.06.2018 09:00.

«Фармацевтический вестник»

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (оценок: 1, среднее: 1,00 из 5)
 Загрузка...

Май 30, 2018 | Просмотров: 87