ЕС упростит правила производства экспортируемых дженериков » Минздрав закупает противовирусные препараты Минздрав России объявил аукционы на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения». — Ралтегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 1 282 846 633,51 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 14.06.2018 09:00. — Атазанавир капсулы 300 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 531 385 887,50 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 14.06.2018 09:00. — Рилпивирин+ Тенофовир+ Эмтрицитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг+ 300 мг+ 200 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 777 878 082,00 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 14.06.2018 09:00. — Рилпивирин+ Тенофовир+ Эмтрицитабин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 25 мг+ 300 мг+ 200 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 777 878 082,00 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 14.06.2018 09:00. — Эфавиренз таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 676 246 922,68 руб. — Долутегравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 999 999 964,37 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 14.06.2018 09:00. — Этравирин таблетки 200 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 954 085 036,30 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 14.06.2018 09:00. «Фармацевтический вестник»