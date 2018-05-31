Вероника Скворцова: формирование ЗОЖ – приоритетный проект на ближайшие пять лет

Сегодня в Москве начал свою работу 12-й Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России».

Открывая форум глава Минздрава России Вероника Скворцова отметила, что перед государством стоит задача по формированию системы общественного здравоохранения, которая включает в себя не только изменение нормативной базы, но и работу по мотивации каждого гражданина страны.

«На сегодняшний день около 40% россиян привержены здоровому образу жизни. Наша задача за ближайшие пять лет увеличить долю до 60%», – заявила министр здравоохранения.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»