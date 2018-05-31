Внесены изменения в Правила перевозки наркотических средств

Правительство РФ внесло изменения в Правила перевозки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории РФ, а также оформления необходимых для этого документов. Соответствующее постановление Правительства РФ от 25.05.2018 № 598 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Документ предлагает новую редакцию пункта 3(2) Правил перевозки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории РФ, а также оформления необходимых для этого документов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12 июня 2008 г. № 449.

В соответствии с поправками, охрана наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров обеспечивается юридическим лицом, осуществляющим их перевозку, путем привлечения к перевозке в установленном порядке:

— подразделений войск Национальной гвардии РФ или организации, подведомственной Федеральной службе войск Национальной гвардии РФ;

— ведомственной охраны федеральных государственных органов и организаций;

— юридического лица, имеющего лицензию на осуществление частной охранной деятельности.

В случае перевозки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров юридическими лицами с особыми уставными задачами, их охрана осуществляется силами и средствами указанного юридического лица.

До настоящего времени в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12 июня 2008 г. № 449 действовали правила, по которым юридическое лицо, осуществляющее перевозку наркотических средств, должно обеспечивать их охрану. При этом оно должно иметь лицензию на осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности. В случае ее отсутствия охрана наркотических средств осуществляется путем привлечения к перевозке в установленном порядке:

— вневедомственной охраны при органах внутренних дел РФ;

— ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти или организаций;

— юридического лица, имеющего лицензию на осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности.

«Фармацевтический вестник»