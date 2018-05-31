DSM Group: в апреле по сравнению с мартом емкость коммерческого рынка лекарств уменьшилась на 9,2%

Объем российского коммерческого рынка лекарств в апреле 2018 г. составил 82,2 млрд руб. (в розничных ценах), посчитали аналитики DSM Group. По сравнению с мартом емкость рынка уменьшилась на 9,2%. В сравнении с апрелем 2017 г. в текущем году объемы продаж увеличились на 6,2%. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в апреле по сравнению с мартом выросла на 1,3% и составила 187,8 руб.

Структура коммерческого рынка лекарств в апреле 2018 г. по ценовым сегментам претерпела ряд изменений в пользу препаратов высокого ценового сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. не изменился по отношению к апрелю 2017 г. и составил 4,7%. На 0,6% относительно апреля прошлого года сократилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. сократился с 43,9% в апреле 2017 г. до 42,5% в апреле 2018 г. Доля дорогостоящих препаратов составила 41,6%, что на 2% выше веса группы в предыдущем году и на 2,2% выше, чем в марте.

По итогам апреля 2018 г. 59,4% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств в стоимостном выражении они занимали 30,1%.

Коммерческий сегмент рынка по итогам апреля 2018 г. на 34,7% был представлен рецептурными препаратами и на 65,3% безрецептурными лекарствами в упаковках, в стоимостном выражении рынок практически поделен пополам (51,8% и 48,2% соответственно).

Рейтинг компаний по стоимостному объему продаж в апреле 2018 г. возглавила компания Bayer, на втором месте – Novartis, на третьем месте – Teva.

ТОП-3 бренда ЛП по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам апреля 2018 г. состоял из таких препаратов, как: «Детралекс» (0,8%), «Ксарелто» (0,7%); «Ингавирин» (0,7%).

Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в апреле 2018 г. уменьшился на 8,2% относительно марта и составил 4,4 млрд руб. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в апреле 2018 г. сократился на 11,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 27,6 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в апреле 2018 г. по сравнению с мартом выросла на 3,3% и составила 159,7 руб.

ТОП-3 производителей БАД занимает 26,7% рынка в апреле в стоимостном выражении. Рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (16,4%), Pharma-Med (5,3%) и Solgar Vitamin And Herb (5,0%).

«Фармацевтический вестник»