«Нацимбио» поставило более 1 млн доз вакцин для профилактики клещевого энцефалита

Предприятие «Нацимбио», фармхолдинга Госкорпорации Ростех, за период с января по май 2018 года осуществило поставку более 1 миллиона доз вакцин для профилактики клещевого вирусного энцефалита во все эндемичные регионы России.

Поставки в первом полугодии научно-производственным объединением «Микроген» препаратов «ЭнцеВир» и «ЭнцеВир Нео» для профилактики клещевого энцефалита у взрослых и детей в возрасте от 3-х лет обеспечили более половины необходимого годового объема вакцин для региональных Минздравов. При этом лекарства уже поступили во все эндемичные районы 2018 года – 46 регионов России.

«Ростех активно расширяет номенклатуру и объем производства российских лекарств для профилактики широкого круга заболеваний. За несколько лет нам удалось существенно снизить зависимость от зарубежных препаратов. При этом инвестиции в разработку новых вакцин позволят в будущем полностью заменить импортные аналоги российскими. При этом средства для профилактики клещевого энцефалита дешевле зарубежных аналогов в 1,5-2 раза, что создает предпосылки для экспорта», — заявил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Вакцины «ЭнцеВир» и «ЭнцеВир Нео» (детский) представляют собой очищенные концентрированные стерильные суспензии инактивированного вируса клещевого энцефалита, позволяющие организму человека вырабатывать специальные антитела для формирования иммунитета к заболеванию.

В 2017 году препараты стали первыми российскими препаратами для профилактики клещевого энцефалита, подтвердившими стабильность вакцинного штамма вируса и качества их производства на генном уровне. ВОЗ рекомендует всем производителям вакцин в мире проходить подобное подтверждение генетической стабильности используемых штаммов в процессе производства как стандартным микробиологическим, так и молекулярно-биологическими методами, а также верифицировать стабильность самого производственного процесса.

«Препараты являются первыми отечественными вакцинами клещевого энцефалита, подтвердившими качество на генном уровне с учетом международных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Они способны не только снизить заболеваемость, но и минимизировать случаи развития тяжелых осложнений, что не менее важно, — отметил генеральный директор НПО «Микроген» Кирилл Гайдаш. — На сегодняшний день поставки завершены в полном объеме. Любой желающий может пройти профилактическую вакцинацию, в том числе и бесплатную, в эндемичных регионах страны».

Клещевой энцефалит — острое вирусное заболевание. Его переносчиками являются дикие животные и иксодовые клещи. Заболевание может приводить к неврологическим и психиатрическим осложнениям, а также летальным исходам. По данным Роспотребнадзора, с 15 марта по 18 мая 2018 года от укусов клещей пострадали более 129 тысяч россиян. На 25 мая было зарегистрировано 23 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 744-р от 23 апреля 2018 года «Нацимбио» получила статус единственного поставщика иммунобиологических лекарственных препаратов, применяемых для проведения прививок, включенных в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП). В структуру компании входят крупнейшие российские производители вакцин – НПО «Микроген» и ООО «ФОРТ».

«Национальная иммунобиологическая компания» была учреждена с целью создания холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех» в области разработки и производства иммунобиологической продукции. Холдинг создан для обеспечения независимости Российской Федерации от импорта в системе здравоохранения и лекарственного обеспечения. Для реализации поставленных задач в состав холдинга вошли НПО «Микроген», ООО «ФОРТ», ОАО «Синтез». В феврале 2018 года «Ростех» и компания Marathon Group заключили акционерное соглашение, согласно которому Marathon Group получит 25% плюс одна акция фармхолдинга, а госкорпорация в лице «Нацимбио» — 49% акций дистрибьютора «СИА Групп», принадлежащего Marathon Group (в настоящее время осуществляется закрытие сделки).

gmpnews