Аптечная сеть Boots завысила цены на обезболивающее в 35 раз

Власти Великобритании поручили Управлению по защите конкуренции и рынкам изучить сообщение британской газеты The Times о том, что аптечная сеть Boots продавала используемый онкобольными обезболивающий ополаскиватель для полости рта, который стоит 93 фунта стерлингов ($123), за 3,2 тысячи фунтов ($4,27 тысячи). Платила по счетам Национальная служба здравоохранения Англии (NHS). Британское издание The Times выяснило, что Boots воспользовалась лазейкой в регулировании, позволяющей поставщикам устанавливать свои цены на некоторые дорогостоящие препараты, используемые для терапии хронических заболеваний. Сеть по крайней мере пять раз заказывала у поставщика, принадлежащего материнской компании, ополаскиватель для полости рта, используемый для лечения пациентов с воспалениями, вызванными химиотерапией. За каждый заказ компания выставляла NHS счет на сумму от 1,84 до 3,22 тысячи фунтов стерлингов, при реальной стоимости препарата 93,42 фунта. По данным The Times, Boots ранее выставляла NHS счета на 2,6 тысяч фунтов за снотворные, которые могут стоить 1 фунт; на 3,2 тысяч фунтов за болеутоляющее ценой менее 1 фунта за упаковку, и 45 фунтов за таблетку противоязвенного препарата, стоимостью всего 13 пенсов. В Boots все обвинения отвергают. Расхождения со средними закупочными ценами, как утверждают в Boots, единичны, это происходит, если исполняется специальный срочный заказ, под индивидуальные нужды пациента. Власти Великобритании поручили Управлению по защите конкуренции и рынкам изучить этот вопрос, а также напомнили об изменении законодательства, позволяющем строже контролировать аптечные организации и фармпроизводителей. В случае обнаружения сговора, как заверили чиновники, средства будут возмещены NHS, а участники сговора наказаны. Сеть Boots — часть Walgreens Boots Alliance, сформированной в 2014 году посредством слияния Alliance Boots и американской Walgreens. На всю аптечная сеть, к которой относятся заявления издания, приходится 18% выручки группы. Источник: The Times