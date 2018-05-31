В Астраханской области построят завод шприцев за 700 млн рублей

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Лотос» до конца 2019 года построят завод медицинских шприцев третьего поколения с механизмом защиты от повторного использования. Компания-инвестор «Мединтех» вложит в проект более 700 млн рублей, уточнил Vademecum генеральный директор Рамазан Файзиев.

Планируется, что предприятие будет выпускать 200 млн шприцев в год. Именно столько медицинских изделий расходуют в Южном федеральном округе.

«Шприцами второго поколения можно пользоваться неоднократно, шток заходит и выходит сколько угодно раз. В изделиях третьего поколения после первой инъекции он блокируется и просто отрывается. Его повторно использовать невозможно. Это и есть механизм саморазрушения», – объясняет Файзиев.

Сначала для изготовления продукции будут использовать импортные материалы, но со временем на производстве планируют наладить выпуск собственного сырья для корпусов шприцев и производство инъекционных игл.

ОЭЗ «Лотос», расположенная в 40 км от Астрахани, была создана в 2015 году. Всего в зоне зарегистрировано восемь резидентов, из них по медицинскому профилю работает только «Мединтех». Общая сумма заявленных инвестиций в ОЭЗ составляет более 24 млрд рублей.

ООО «Мединтех» зарегистрировано в Астраханской области в 2016 году. Помимо производства медицинских инструментов и оборудования у компании есть право на оптовую торговлю фармацевтической продукцией, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Владеет «Мединтехом» Николай Сочин.

Ранее, в январе 2018 года, Фонд развития промышленности (ФРП) при Минпромторге одобрил льготный заем до 200 млн рублей предприятию «Кострома-Медико», которое планирует модернизировать производство для выпуска саморазрушающихся шприцев. Сейчас в России такие изделия не производятся, они импортируются в основном из Китая и Европы.

Источник: Астрахань 24

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