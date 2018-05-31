Экс-гендиректору «Нацимбио» продлили домашний арест

Домашний арест бывшему гендиректору «Нацимбио» Николаю Семенову продлен до 1 августа, сообщила Vademecum пресс-секретарь Гагаринского районного суда. Он подозревается в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК).

Решение о продлении домашнего ареста судья принял 18 мая.

Семенова подозревают в растрате 10 млн рублей во время его работы в «Нацимбио» в 2015 году, уголовное дело по факту растраты возбуждено 1 декабря 2017 года. Семенова задержали 20 марта, суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Семенова под домашний арест в Красногорский район Московской области до 20 мая 2018 года. Следствие полагает, что он похитил средства на закупках медицинских препаратов, сообщал «Коммерсантъ».

Семенов возглавил «дочку» госкорпорации «Ростех» «Нацимбио» в 2013 году, в октябре 2016 года стал советником главы «Ростеха» Сергея Чемезова, отвечал в этом качестве за развитие производства медизделий. С 2017 года он не работает в структурах госкорпорации. Сам Семенов объяснял это проблемами со здоровьем.

Источник: Гагаринский районный суд

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