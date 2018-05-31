«36,6» собирается создать крупного фармдистрибьютора

«Аптечная сеть 36,6» возрождает идею создания на базе «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» собственного крупного фармдистрибьютора, который будет поставлять товары не только в аптеки группы, но сторонним сетям. Также «36,6» собирается развиваться в регионах и выйти на рынок госзакупок. Аптечное направление группы пока остается убыточным.

Об этом гендиректор группы Владимир Нестеренко рассказал в обращении к акционерам в преддверии очередного общего собрания.

Развивать оптовый бизнес «36,6» планировала начать еще в 2016 году. Тогда директор по корпоративным финансам группы Юрий Гусаров говорил «Ведомостям», что в течение трех лет группа намерена войти в тройку крупнейших дистрибьюторов, а поставки другим сетям должны занять 30–40% оборота «Гуд Дистрибьюшн Партнерс».

Пока эти планы не реализованы – сейчас компания занимается поставками только для своих аптек, уточнил представитель «36,6» Алексей Киселев-Романов. У «36,6», по его словам, 75–80% оборота приходится на прямые контракты с производителями. Причины возвращения сети к идее диверсификации он не комментирует. Продажи «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» в 2017 году превысили 40 млрд рублей, следует из отчета.

Кроме того, группа «рассматривает возможности выхода в новые регионы, а также работы в новых для себя сегментах бизнеса», указал Нестеренко в обращении. Сейчас аптеки группы работают в основном в Москве и Московской области, около 100 аптек работает в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«36,6» сокращает свою аптечную сеть, работающую под брендами «36,6» и «Горздрав». Закрываются убыточные аптеки, оптимизируется ассортимент, ведутся переговоры о снижении арендных ставок и заключении долгосрочных договоров аренды, указано в годовом отчете сети. Также сеть «оптимизирует торговые залы через отказ от лишней площади или передачу лишней площади в субаренду», говорится в документе.

Сейчас «36,6» включает менее 1,4 тысячи аптек, тогда как по состоянию на конец 2017 года под ее управлением находилось 1 545 розничных точек. Часть из них, включая премиальные A.V.E Luxury, как сообщал Vademecum, забрали покинувшие компанию бывшие акционеры.

Все компании группы, кроме «Гуд Дистрибьюшн Партнерс», в 2017 году оказались убыточными по РСБУ. Суммарный их убыток превысил 9,9 млрд рублей. Чистый долг группы на конец года составил 30,7 млрд рублей. В 2017 году компании группы взяли в Московском кредитном банке кредитов на 13,3 млрд рублей, частично – на рефинансирование прошлых.

В конце 2017 – начале 2018 года сеть покинули бывшие акционеры и руководители Владимир Кинцурашвили, Иван Саганелидзе, Темур Шакая и Игорь Жибаровский. Параллельно в «36,6» пришли новые топ-менеджеры, включая руководителя оптового подразделения Олега Ковалева, бывшего президента «Биотэка».

«36,6» заняла по итогам 2017 года второе место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей» с выручкой 52,1 млрд рублей. Гендиректор розничного направления сети Полина Киселева анонсировала на Vademecum Pharm Day планы по увеличению доли рынка с 4,4% на конец 2017 года до 10%.

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