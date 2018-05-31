В фармотрасли России наметился тренд на производство инновационных лекарств

24 мая 2018 года в Санкт-Петербурге Глава ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России Владислав Шестаков на круглом столе «Фармпромышленность. Как обеспечить рост и инновации» выделил главный приоритет развития фармацевтической промышленности будущего: «Стоит обратить внимание на новые направления, такие как персонифицированная медицина, цифровая фарма, телемедицина и другие. Я уверен, что мы в состоянии создать настоящий мировой блокбастер».

В мероприятии приняли участие: заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб, руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко, директор ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России Владислав Шестаков, руководители органов государственной власти и субъектов Российской Федерации, российских и зарубежных фармацевтических компаний, научных центров, отраслевые эксперты.

За круглым столом обсудили крайне важные и актуальные для отрасли и её развития вопросы, среди которых инвестиционная привлекательность регионов, вопросы межгосударственного сотрудничества по поддержке экспортного развития, инновационного развития в сфере фармацевтики, формирование предложений в программу «Фарма 2030», подготовка молодых и перспективных кадров.

Также участниками рабочего стола была затронута крайне важная тема — производство инновационных лекарственных средств. Здесь общее мнение выразил Владислав Шестаков, подчеркнув, что «данный вид продукции будет являться драйвером для развития российской фармацевтической промышленности, когда сместится вектор с производства уже давно находящихся в обращении на фармацевтическом рынке устаревших дженериков на производство самых современных и важных для российской медицины лекарств». Директор ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России отметил важность локализации в России инновационных производств мировых лидеров фарминдустрии, а представитель компании «Такеда»Илья Вескер поделился с участниками успешным опытом их компании в данном вопросе: «В фармацевтической отрасли России наметился новый тренд на производство инновационных препаратов на основе оригинальных разработок. Мы учли потребность научного сообщества в препаратах для лечения орфанных заболеваний и уже к концу текущего года начнем производство нашего инновационного препарата «Нинларо» на нашей производственной площадке в Ярославской области».

Итоги круглого стола подвел заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб, отметив важность данного мероприятия: «Я призываю коллег не откладывать в долгий ящик те вопросы, что мы сейчас обсудили. Как вы знаете, сейчас министерство (Минпроторг России) работает над стратегией развития отрасли до 2030 года, поэтому мы ждем ваших предложений и готовы с ними работать». Кроме того, Сергей Цыб отметил крайнюю важность подготовки высококвалифицированных кадров для фармацевтической отрасли.

«Только умные люди могут делать инновационные продукты», — подчеркнул замминистра и выразил готовность поддержать совместно с ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России образовательные программы, в том числе и грядущий GxP саммит с международным участием «Выбор лучших. Время вперед», который пройдет в Сочи (Роза Хутор) с 3 по 6 июля 2018 года.

Круглый стол провело некоммерческое партнерство «Фармацевтический бизнес клуб», объединяющее крупные компании-производители лекарственных препаратов, действующие в Российской Федерации, в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2018).

gmpnews