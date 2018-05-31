Лента · В России 202 «Генериум» представил свои достижения на ПМЭФ-2018

С 24 по 26 мая прошел 22-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2018). В нем приняли участие 17 тыс. человек из 143 стран. В рамках форума состоялось более 100 мероприятий в разных форматах, было заключено 550 соглашений на сумму почти в 2,4 трлн руб. ПМЭФ-2018 посетили президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, а также премьер Японии Синдзо Абэ.

В этом году форум прошел под девизом «Создавая экономику доверия». Являясь неоднократным участником ПМЭФ, «Генериум» в 2016 г. получил главную экономическую награду форума – «Премию развития» в номинации «Лучший проект в сфере инноваций и высоких технологий». Встречи и договоренности, достигнутые на полях Петербургского международного экономического форума, всегда являются знаковыми для определения дальнейшей стратегии развития компании.

«Генериум», совместно с первым заместителем губернатора Владимирской области Алексеем Конышевым, представил Совету Федерации в лице председателя Комитета по социальной политике Валерия Рязанского возможности производства биотехнологических препаратов и клеточных продуктов. Состоялось обсуждение перспектив обеспечения РФ дорогостоящими орфанными препаратами. Кроме того, были зафиксированы точки взаимодействия в проектах с поддержкой Российской Академии наук на уровне вице-президента РАН, академика Владимира Павловича Чехонина.

В ходе трехсторонней встречи «Генериума» и AIPM с EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), которую представлял ее исполнительный директор по международным связям Коэн Берден, обсуждались вопросы применения разработок «Генериума» в Европе, а также перспективы вывода на рынок новых лекарственных средств компании, призванных снизить бюджетное бремя различных стран на лечение редких и социально значимых заболеваний.

«Нами были представлены разработки в области лечения редких (орфанных) заболеваний, на которые компания делает особенный акцент. Эта сфера, несмотря на небольшое количество пациентов, представляет собой наибольшую нагрузку для бюджета. До 40% региональных бюджетов, предназначенных для закупки лекарственных средств, уходит на эту группу препаратов. Среди наших последних разработок следует отметить новые рекомбинантные препараты для лечения как таких массовых и тяжелых заболеваний, как астма, так и редких генетических заболеваний. В их числе болезнь Гоше, муковисцидоз и пароксизмальная ночная гемоглобинурия. Примечательно, что в мире существует лишь два производителя, по каждой из данных молекул, одним из которых стал ”Генериум”», – пояснил генеральный директор АО «Генериум», профессор Дмитрий Кудлай.

Источник публикации: АО «Генериум»

«Фармацевтический вестник»