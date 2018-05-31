Минпроторг ждет от фармпроизводителей предложения по разработке стратегии развития отрасли до 2030 года

Производство инновационных лекарственных средств будет являться драйвером для развития российской фармацевтической промышленности, когда сместится вектор с производства уже давно находящихся в обращении на фармацевтическом рынке устаревших дженериков на производство самых современных и важных для российской медицины лекарств. Такое мнение высказал директор ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России Владислав Шестаков, выступая на «круглом столе» «Фармпромышленность. Как обеспечить рост и инновации». «Круглый стол» провело некоммерческое партнерство «Фармацевтический бизнес-клуб».

«Стоит обратить внимание на новые направления, такие как персонифицированная медицина, цифровая фарма, телемедицина и другие. Я уверен, что мы в состоянии создать настоящий мировой блокбастер», – заявил г-н Шестаков.

При этом он отметил важность локализации в России инновационных производств мировых лидеров фарминдустрии.

Итоги «круглого стола» подвел первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, отметив важность данного мероприятия: «Я призываю коллег не откладывать в долгий ящик те вопросы, что мы сейчас обсудили. Как вы знаете, сейчас министерство работает над стратегией развития отрасли до 2030 года, поэтому мы ждем ваших предложений и готовы с ними работать».

Кроме того, Сергей Цыб отметил крайнюю важность подготовки высококвалифицированных кадров для фармацевтической отрасли.

«Только умные люди могут делать инновационные продукты», – подчеркнул Сергей Цыб и выразил готовность поддержать совместно с ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России образовательные программы, в том числе и грядущий GxP-саммит с международным участием «Выбор лучших. Время вперед», который пройдет в Сочи (Роза Хутор) с 3 по 6 июля 2018 г.

«Фармацевтический вестник»