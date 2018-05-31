Allergan планирует продать два подразделения Минпроторг ждет от фармпроизводителей предложения по разработке стратегии развития отрасли до 2030 года » Минздрав России закупает противовирусные препараты Минздрав России проводит аукционы на поставку противовирусных препаратов рамках реализации постановления Правительства РФ от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения» — Лопинавир+Ритонавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг+ 50 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 3 855 929 559,60 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 15.06.2018 09:00. — Рибавирин таблетки/ капсулы 400 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 354 483,14 руб. Дата и время окончания подачи заявок: 06.06.2018 09:00. «Фармацевтический вестник»