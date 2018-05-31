Минздрав России закупает противовирусные препараты

Минздрав России проводит аукционы на поставку противовирусных препаратов рамках реализации постановления Правительства РФ от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения»
— Лопинавир+Ритонавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг+ 50 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 855 929 559,60 руб.
Дата и время окончания подачи заявок: 15.06.2018 09:00.
— Рибавирин таблетки/ капсулы 400 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 354 483,14 руб.
Дата и время окончания подачи заявок: 06.06.2018 09:00.