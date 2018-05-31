Allergan планирует продать два подразделения

Исполнительный директор ирландской фармацевтической компании Allergan Брент Сондерс подтвердил планы продажи подразделения по производству препаратов для женского здоровья и для лечения инфекционных заболеваний, сообщает FirstWord Pharma.

По его словам, компания намерена сосредоточить усилия на четырех ключевых направлениях: эстетическая медицина, заболевания ЦНС, офтальмология и заболевания ЖКТ.

Между тем, г-н Сондерс отметил, что продажа подразделения по средствам для женского здоровья может быть отложена из-за того, что FDA до августа продлило срок рассмотрения заявки на препарат ulipristal acetate, предназначенный для лечения аномального маточного кровотечения у женщин с миомой матки. Он полагает, что потенциальные покупатели захотят дождаться решения регулятора.

Ранее Комитет по оценке фармаконадзорных рисков в составе Европейского агентства по лекарственным средствам рекомендовал принять меры по минимизации рисков у женщин с заболеваниями печени, связанных с применением препарата, который в Европе продает компания Gedeon Richter под торговым наименованием Esmya.

Брент Сондерс не назвал суммы потенциальных сделок, однако отметил, что не будет продавать их по бросовым ценам.

По мнению аналитиков компании Cowen & Co., цена за подразделение по препаратам для женского здоровья составит 4 млрд долл., по препаратам для лечения инфекционных заболеваний – 2 млрд долл. Другие эксперты полагают, что Allergan может выручить за первое подразделение более 5 млрд долл.

Аналитик RBC Capital Markets Рэндалл Станики считает, что продажи двух подразделений недостаточно, чтобы изменить ситуацию в компании.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»