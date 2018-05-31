Минпромторг выиграл иск у «Р-Фарм»

Арбитражный суд Москвы 24 мая 2018 г. частично удовлетворил иск Минпромторга РФ к АО «Р-Фарм» и решил взыскать с компании 2 млн руб., хотя изначально сума иска составляла 71,55 млн руб.

В феврале 2018 г. Минпромторг обратился в арбитражный суд в связи с тем, что «Р-Фарм» нарушил сроки выполнения работ по государственному контракту, заключенному в рамках программы «Фарма 2020». Документ подписан в сентябре 2011 г. Согласно контракту фармпроизводитель должен был осуществить трансфер технологий производства ингибитора протеазы для лечения вирусного гепатита С, провести доклинические и клинические исследования. Цена госконтракта составила 150 млн руб.

«Р-Фарм» должен был завершить работу к концу января 2014 г. Однако в декабре 2013 г. компания уведомила Минпромторг о невозможности закончить все вовремя. Чуть позже производитель обозначил новый срок –декабрь 2014 г. Летом 2014 г. «Р-Фарм» проинформировал Минпромторг о ходе работ, а в декабре закончил работы и прислал отчетные документы.

В итоге просрочка составила 477 дней. Минпромторг в 2014, 2017 и 2018 гг. направил в адрес «Р-Фарма» претензии о взыскании неустойки, общая сумма которой составила 71,55 млн руб., а затем министерство обратилось в суд. Однако суд постановил, что ведомство не должно было начислять неустойку на общую сумму контракта, кроме того, частично был пропущен срок исковой давности. В итоге сумма требований снизилась до 2,07 млн руб.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»