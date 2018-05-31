Татарстанский производитель выиграл тендер на поставку медтехники в Индию

Производственное объединение «Завод имени Серго» в городе Зеленодольске (Госкорпорация «Ростех») отгрузило первую партию медтехники в одну из крупнейших клиник Дели (Индия).

Контракт, стоимость которого не разглашается, был заключен по итогам тендера. В крупный медицинский центр Дели были поставлены бактерицидные облучатели-рециркуляторы, которые завод выпускает с 2012 г. Экологичные ультрафиолетовые лампы с низким содержанием ртути отличаются небольшими размерами. При этом они осуществляют очистку и дезинфекцию воздуха в помещениях с высокими показателями бактерицидной эффективности.

«Данный проект решает стратегическую для госкорпорации задачу диверсификации производства, – говорит исполнительный директор Ростех Олег Евтушенко. – К 2025 году доля гражданской продукции в объеме продаж должна достичь 50%».

Напомним, что производственное объединение также выпускает широкую линейку медицинского холодильного и морозильного оборудования: фармацевтические, лабораторные холодильники, медицинские морозильники, холодильники для крови и для хранения вакцин.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»