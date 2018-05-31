Компания «Катрен» заняла первое место в рейтинге дистрибьюторов в первом квартале 2018 года

По итогам первого квартала 2018 года национальный дистрибьютор «Катрен» возглавил комплексный рейтинг крупнейших российских фармдистрибьюторов, подготовленный аналитической компанией IQVIA.

На рынке прямых продаж лекарственных средств доля компании «Катрен» в сравнении с первым кварталом 2017 года увеличилась на 2,7% и составила 18,7%.

Также компания «Катрен» возглавила рейтинги национальных дистрибьюторов по валовым оборотам и по объему коммерческих продаж. Вторую и третью позиции в этих рейтингах занимают компании ЦВ «Протек» и «Пульс». По объему вторичных продаж компания «Катрен» также заняла первое место рейтинга.

Аналитики IQVIA отметили, что совокупная доля десяти крупнейших дистрибьюторов на рынке прямых продаж лекарственных средств относительно 1 квартала 2017 года выросла на 8 % и составила 78 %.

Источник публикации: АО НПК «Катрен»

«Фармацевтический вестник»