Алексей Репик: российские пациенты должны быстрее получить «терапию прорыва»

Вопросы развития российской фармацевтической отрасли стали важной темой разговора председателя Госдумы Вячеслава Володина и главы «Деловой России» Алексея Репика.

В частности, обсуждались меры, которые могли бы способствовать снижению цен на лекарственные препараты для граждан, сообщили в пресс-службе Госдумы.

«Доступность и качество лекарств — приоритет, как для ГД, так и для делового сообщества», — сказал г-н Репик.

Также поднимались вопросы защиты прав отечественных компаний – инноваторов, которые создают новые лекарственные средства, и борьбы с контрафактными препаратами.

«Мы надеемся, что Государственная дума в максимально сжатые сроки примет необходимые законодательные акты, которые ускорят процесс регистрации новых лекарственных средств и дадут российским пациентам возможность быстрее получить «терапию прорыва», — заявил руководитель общественной организации.

Собеседники также обсудили законопроект об ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории РФ. Как рассказал по итогам встречи Алексей Репик, «есть понятная позиция, основанная на логике безусловной необходимости наказания тех, кто провоцирует санкции, содействует их принятию, — отметил он. — Мы (представители делового сообщества. – Прим. ред.) предлагаем уголовную ответственность распространить только на провоцирование введения новых санкций и предоставление информации, которая способствует их принятию».

По его словам, в «Деловой России» разработали и предложили Госдуме рассмотреть проект закона, который позволит в частно-правовом поле пострадавшим от санкций гражданам или юрлицам защитить свои интересы — обратиться в суд за компенсацией ущерба, как материального, так и морального.

«Фармацевтический вестник»