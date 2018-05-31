«Такеда» получила золотую награду премии Effie Awards Russia и удостоена диплома Программы ООН

Проект «Дано каждому» в поддержку людей, переживших инсульт, получил золотую награду премии Effie Awards Russia, самого престижного международного конкурса в области маркетинга и рекламы, в номинации «Вклад в общее благо. Социальная ответственность и устойчивое развитие». Проект был реализован компанией «Такеда» и порталом Nevrohelp.info совместно с фондом по борьбе с инсультом ОРБИ, футбольным клубом «Спартак», агентством TWIGA при PR поддержке агентства AG Loyalty. Компания «Такеда» также была удостоена диплома ООН Программы «17 целей для будущего международного сотрудничества по преобразованию нашего мира» и стала первой и единственной фармацевтической компанией в России, чья деятельность была отмечена в рамках этой программы.

Благотворительная акция «Дано каждому» прошла перед футбольным матчем «Спартак» – «Зенит». Петя Буравцев, молодой болельщик «Спартака», три года назад перенесший инсульт, встал из коляски и сделал первый символический удар по мячу. Этим ударом Петя доказал, что восстановление после инсульта возможно, главное своевременно начать реабилитацию. Матч посмотрели 40 000 зрителей на стадионе, 17 млн телезрителей, в прессе вышло более 200 статей, а общий охват кампании составил 30 млн россиян.

Проект «Дано каждому» является частью социально-ответственной программы компании «Такеда», посвященной вопросам профилактики инсульта и реабилитации пациентов, перенесших это заболевание. Программа была запущена в 2013 г. совместно с фондом по борьбе с инсультом ОРБИ. В рамках программы в парках Москвы ежегодно проводится День отдыха для людей, перенесших инсульт. В этот день на площадке мероприятия компания «Такеда» организует медицинский уголок, где все желающие могут пройти скрининг-диагностику сосудов шеи, получить консультации неврологов, диетологов и психологов, а также информацию о признаках инсульта. В 2017 г. скрининг-диагностику в парке ВДНХ прошли более тысячи человек.

В 2015 г. компания «Такеда» при поддержке фонда ОРБИ запустила портал Nevrohelp.info. Портал предназначен для пациентов, перенесших инсульт, и их родственников. На портале собрана исчерпывающая информация о заболевании, а также список лечебных учреждений по всей России, в которых пациенты могут получить медицинскую помощь и пройти реабилитацию после заболевания. Вдохновляющие истории успешного выздоровления пациентов представлены на портале в формате мини-сериала «Ставим на ноги».

В России инсульт занимает второе место после инфаркта миокарда в структуре смертности и остается одной из самых частых ее причин – более 450 000 новых случаев в год1,2. Около 30 % инсультов приводят к летальному исходу в остром периоде заболевания. В течение последующего года умирают еще 10–15% больных3. Являясь наиболее распространенной причиной инвалидизации, инсульт в большинстве случаев меняет жизнь как самого пациента, так и его родственников. Лишь около 20% людей, перенесших инсульт, возвращаются к работе, а у 80% выживших после него развивается та или иная степень ограничений в повседневной жизни4.

Однако инсульт – это заболевание, наступление которого можно предотвратить, если вовремя начать профилактику. Поэтому компания «Такеда», 25 лет работающая в России, стремится содействовать поддержанию здоровья россиян и проводит масштабные информационные компании. А золотая награда Effie Awards Russia свидетельствует о признании социальной деятельности компании со стороны профессионального сообщества.