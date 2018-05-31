Минздрав закупает реактивы и тест-системы для диагностики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов

Минздрав России объявил аукционы на поставку тест-систем и реактивов в рамках реализации постановления Правительства РФ от 27.12.2012 № 1438 «О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также о реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С».

— Тест-системы (наборов реагентов) для определения количества ДНК вируса гепатита B молекулярно-биологическими методами

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 015 687,96 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 08.06.2018 09:00.

— Наборы реагентов (реактивов) для выявления генетического материала ВИЧ (ДНК и/или РНК) молекулярно-биологическими методами

Начальная (максимальная) цена контракта: 347 539,50 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 08.06.2018 09:00.

— Наборы реагентов (реактивов) для одновременного выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и антигена ВИЧ-1 (р24) в сыворотке и плазме крови человека для иммунохимических анализаторов Abbott ARCHITECT

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 738 000,00 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 08.06.2018 09:00.

— Наборы реагентов (реактивов) для выявления антител к ВИЧ методом иммунного блоттинга к индивидуальным белкам ВИЧ-2 с использованием белков вирусного лизата

Начальная (максимальная) цена контракта: 325 220,00 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 08.06.2018 09:00.

— Бесприборные простые (быстрые) тесты для выявления ВИЧ 1,2

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 215 670,50 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 08.06.2018 09:00.

— Наборы реагентов (реактивов) для определения иммунного статуса на проточном цитофлуориметре FACSCanto II для проведения мониторинга ВИЧ-инфицированных пациентов

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 483 750,00 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 15.06.2018 09:00.

— Наборы реагентов (реактивов) для мониторинга состояния и эффективности лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека (для количественного определения РНК ВИЧ-1 молекулярно-биологическими методами для анализатора Roche Cobas TaqMan с автоматической пробоподготовкой Roche Cobas AmpliPrep)

Начальная (максимальная) цена контракта: 8 302 060,80 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 15.06.2018 09:00.

— Наборы реагентов (реактивов) для определения иммунного статуса на проточном цитофлуориметре EPICS XL и/ или Citomcs FC 500 для проведения мониторинга ВИЧ-инфицированных пациентов

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 975 908,00 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 15.06.2018 09:00.

— Наборы реагентов (реактивов) для мониторинга состояния и эффективности лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека (для генотипирования вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-1) с целью выявления мутаций лекарственной устойчивости)

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 991 780,00 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 15.06.2018 09:00.

— Тест-системы (наборы реагентов) для определения количества РНК вируса гепатита С молекулярно-биологическими методами

Начальная (максимальная) цена контракта: 7 452 020,40 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 15.06.2018 09:00.

— Наборы реагентов (реактивов) для выявления антител к ВИЧ методом иммунного блоттинга к индивидуальным белкам ВИЧ-1 и ВИЧ-2 с использованием рекомбинантных белков

Начальная (максимальная) цена контракта: 878 660,88 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 08.06.2018 09:00.

— Наборы реагентов (реактивов) для определения иммунного статуса на проточном цитофлуориметре FACSCalibur для проведения мониторинга ВИЧ-инфицированных пациентов

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 830 000,00 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 15.06.2018 09:00.

— Наборы реагентов (реактивов) для выявления антител к ВИЧ методом иммунного блоттинга к индивидуальным белкам ВИЧ-1 с использованием белков вирусного лизата

Начальная (максимальная) цена контракта: 17 179 800,00 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 15.06.2018 09:00.

— Наборы реагентов (реактивов) для определения иммунного статуса на проточном цитофлуориметре FACSCount для проведения мониторинга ВИЧ-инфицированных пациентов

Начальная (максимальная) цена контракта: 52 728 060,00 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 15.06.2018 09:00.

— Наборы реагентов (реактивов) для выявления антигена р24 ВИЧ -1

Начальная (максимальная) цена контракта: 148 888,74 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 08.06.2018 09:00.

— Наборы реагентов (реактивов) для одновременного выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и антигена ВИЧ-1 (р24) для иммунохимических анализаторов «Cobas 6000»

Начальная (максимальная) цена контракта: 443 850,00 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 08.06.2018 09:00.

— Наборы реагентов (реактивов) для определения иммунного статуса на проточном цитофлуориметре CyFlow Counter

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 380 200,00 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 15.06.2018 09:00.

— Наборы реагентов (реактивов) для мониторинга состояния и эффективности лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека (для количественного определения РНК ВИЧ-1 молекулярно-биологическими методами для анализатора для анализатора Abbott m2000rt с автоматической пробоподготовкой Abbott m24sp)

Начальная (максимальная) цена контракта: 8 611 200,00 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 18.06.2018 09:00.

— Наборы реагентов (реактивов) для одновременного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена ВИЧ-1 (р24) для приборов открытого типа

Начальная (максимальная) цена контракта: 13 130 299,92 руб.

Дата и время окончания подачи заявок: 18.06.2018 09:00.

«Фармацевтический вестник»