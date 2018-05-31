Челябинские пограничники пресекли ввоз запрещенных препаратов для похудения

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области предотвратили ввоз партии препаратов для похудения, содержащих сибутрамин. Свободное распространение этого сильнодействующего вещества в России запрещено, а препараты на его основе подлежат предметно-количественному учету.

Препараты перевозили на грузовике по маршруту Астана – Екатеринбург. Пограничники остановили его на таможенном пункте пропуска «Бугристое». Об этом изданию «ЧелябинскСегодня» сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

В машине сотрудники службы обнаружили 1 655 капсул и 520 таблеток, в частности, 90 блистеров препарата под названием «Билайт», 30 блистеров «Устранение лишнего веса», 200 таблеток «Волшебные бобы», 300 таблеток «Король похудения», 50 капсул «Стоит 10 дней подряд», а также ряд других препаратов, содержащих сибутрамин.

Перевозчиков и их груз направили в отделение полиции Троицкого района Челябинской области. За попытку ввоза запрещенных препаратов им грозит уголовная ответственность по ст. 234 УК РФ. Максимальное наказание за такое преступление – лишение свободы на срок до 8 лет.

Сибутрамин относится к группе регуляторов аппетита. Препараты, в состав которых он входит, усиливают и ускоряют чувство насыщения, однако вызывают множество побочных эффектов, таких как бессонница, головная боль, состояние тревоги, изменение вкуса, замедление реакций, острый психоз, анорексия. Также они могут вызвать серьезные сбои в работе сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Помимо этого, к сибутрамину развивается привыкание. Согласно приказу Минздрава РФ №1175н от 20 декабря 2012 года, все лекарственные средства, содержащие сибутрамин, подлежат в России предметно-количественному учету и отпускаются только по рецептам, выписанным на особых бланках.

Несмотря на это, случаи незаконного ввоза в Россию фармацевтической продукции с содержанием сибутрамина происходят довольно часто. Например, летом 2015 года брянские таможенники обнаружили в посылках с территории Украины задекларированные как сувенир капсулы с сибутрамином. Годом ранее препараты на основе этого вещества были перехвачены таможенниками на российско-китайской границе.

Источник: ЧелябинскСегодня

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