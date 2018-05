Дональд Трамп подписал закон о доступе неизлечимо больных пациентов к экспериментальным препаратам

Президент США Дональд Трамп днем ранее подписал закон, дающий тяжело- и неизлечимо больным пациентам получать экспериментальные препараты, не одобренные FDA (right to try law), сообщает USA TODAY. Ранее он неоднократно поддерживал принятие закона, в т.ч. в ежегодном Послании конгрессу «О положении в стране» в январе текущего года.

Сторонники закона говорят, что он дает хоть какую-то надежду людям, у которых нет другого выбора.

Противники, в свою очередь, обеспокоены «выключением» FDA из процесса и задаются вопросом, действительно ли пациенты получат расширенный доступ к экспериментальным лекарственным средствам. Они подчеркивают, что в США действует программа «сочувственное применение» (compassionate use), которая направлена на те же цели, что и закон right to try. Разница лишь в том, что пациент может получить незарегистрированный препарат после одобрения экспертного совета. За последние годы FDA одобрило 99,4% заявок от пациентов.

Отдельно Дональд Трамп заявил о том, что в течение двух ближайших недель фармацевтические компании объявят о добровольном значительном снижении цен на лекарства.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»