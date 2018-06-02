Janssen и структуры «Р-Фарма» заключили мировое соглашение по дарунавиру

Janssen, фармподразделение Johnson&Johnson, и входящая в группу «Р-Фарм» компания «Технология лекарств» заключили мировое соглашение по судебному иску, в котором Janssen требовала запретить производство и оборот аналога охраняемой патентом Презисты – препарата Дарунавир-ТЛ.

«Технология лекарств» зарегистрировала Дарунавир-ТЛ с МНН дарунавир в апреле 2016 года, а позже – цену на него.

Ирландская «дочка» Janssen в сентябре 2017 года подала иск к ООО «Технология лекарств» (компания группы «Р-Фарм», занимающаяся разработкой и производством препаратов) в Арбитражный суд Московской области. Она требовала признать использование евразийского патента Janssen на изобретение «псевдополиморфные формы ингибитора ВИЧ-протеазы» и запретить производство, продажу, хранение и ввод в оборот препарата Дарунавир-ТЛ компанией «Технология лекарств» до истечения срока патента в мае 2023 года. У Janssen в России зарегистрирован препарат Презиста с тем же МНН.

Через день компания «Технология лекарств» подала возражение против выдачи патента Janssen в Палату по патентным спорам Роспатента.

Разбирательство завершилось 29 мая: дело в арбитраже прекращено, стороны заключили мировое соглашение. По его условиям «Технология лекарств» отзывает возражение, а Janssen отказывается от всех требований. Если «Технология лекарств» соберется зарегистрировать новый препарат с дарунавиром, то обязуется информировать об этом Janssen за шесть месяцев до ввода в оборот, чтобы Janssen определила, нарушается ли патент.

Кроме того, Janssen дала согласие на ввод в оборот в РФ одной партии Дарунавира-ТЛ. Это 1 305 упаковок таблеток с дозировкой 400 мг и 870 упаковок с дозировкой 600 мг. Партию должны произвести однократно, в период с 1 августа по 30 сентября 2018 года.

В 2017 году государство закупило препараты с дарунавиром на 1,8 млрд рублей, самый крупный поставщик – «Фармстандарт», следует из данных сайта госзакупок. Janssen производит Презисту на мощностях «Фармстандарта». «Биокад», в котором у «Фармстандарта» 20%, тоже зарегистрировал в 2016 году препарат Дарунавир. Свое лекарство с этим МНН зарегистрировано и у «Фармасинтеза».

В январе 2018 года завершился мировым соглашением другой патентный спор – между компаниями «Р-Фарм» и Teva, длившийся более года. Teva посчитала, что ввод в оборот препарата от рассеянного склероза Глатират от «Р-Фарма» может нарушить ее право на изобретение.

Источник: Арбитражный суд Московской области

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