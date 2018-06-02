Александр Жестков сменил на посту исполнительного директора СРО Союз производителей БАД Леонида Марьяновского

Как стало известно «ФВ», решением общего собрания СРО Союз производителей БАД к пище на должность исполнительного директора с 30 мая назначен Александр Жестков.

Леонид Марьяновский, который с 2013 года являлся исполнительным директором НП «Производители биологически активных добавок к пище, лечебного и профилактического питания», в 2014 году реорганизованного в СРО, покинул кресло руководителя днем ранее.

Александр Жестков окончил фармацевтический факультет ММА им. Сеченова по специальности «Фармация». С 2008 по 2010 гг. курировал направление ВЭД, работая в компаниях в сфере оборота медицинской продукции. С 2011 занимался вопросами развития системы здравоохранения в аппарате Комитета по охране здоровья Государственной Думы РФ.

В 2016 окончил магистратуру в МГИМО(у) МИД России, и получил диплом по направлению «Право Европейского Союза».

С января 2017 года, до назначения на должность исполнительного директора СРО СП БАД, Александр Жестков занимал позицию директора по внешним коммуникациям СРО.

«Одна из приоритетных задач — совершенствование законодательства ЕАЭС в части развития рынка биологически активных добавок к пище. Мы продолжим активное взаимодействие с Евразийской экономической комиссией по этим вопросам, будем развивать консолидированное сотрудничество с профильными отраслевыми организациями из стран — членов ЕАЭС», — рассказал «ФВ» Александр Жестков.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»