EMA ожидает более значительных кадровых потерь в результате Brexit, чем планировалось

Исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Гвидо Рази предупредил, что кадровые потери, связанные с переездом регулятора из Лондона в Амстердам, будут выше, чем предполагалось ранее, сообщает Bloomberg. По его словам, очень высок уровень неопределенности относительно практических вопросов, в т.ч. бытовых проблем. Он отметил, что ситуация отслеживается в ежедневном режиме.

Кадровые потери могут превысить прогнозируемые ранее 19%. На это будет влиять целый ряд факторов, включая голландское законодательство в сфере краткосрочных трудовых контрактов.

После принятия решения о переезде в Амстердам, EMA опубликовало информацию, согласно которой, если бы была выбрана неоптимальная страна, кадровые потери могли бы составить более 70%. Переезд в «благоприятные» страны позволит сохранить до 81% сотрудников.

Гвидо Рази считает, что потеря менее 35% и 900 сотрудников EMA позволит и далее работать в области одобрения новых лекарственных препаратов и мониторинга безопасности. По его мнению, будет определенный спад в деятельности регулятора, но все встанет на свои места и EMA будет еще сильнее.

Тем не менее, он признал, что в результате переезда будут отложены образовательные программы в сфере управления большими объемами данных и в сфере генной терапии.

Гвидо Рази отметил также, что у EMA на «листе ожидания» более 1 тыс. претендентов, готовых заполнить образовавшиеся вакансии.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»