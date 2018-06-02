RNC Pharma: российский фармрынок в апреле показал отрицательную динамику

За период январь-апрель 2018 г. объем производства ЛП в России составил 100,9 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2017 г. отрицательная, отгрузки сократились на 6,4% в рублях. В минус за период уходят и натуральные показатели прироста, за первые 4 месяца текущего года в нашей стране было произведено 1,32 млрд упак. – это на 10,8% меньше, чем годом ранее.

Собственно итоги апреля 2018 оказались без преувеличения провальными, денежный объем по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. сократился на 22,5% — это худший показатель за последние 40 месяцев. Натуральная динамика тоже в глубоком минусе (-13,2%), об антирекордах, к счастью, говорить не приходится, итоги марта были значительно хуже.

Падение отгрузок за период январь-апрель 2018 фиксировалось как по ОТС, так и по Rx продукции, при этом натуральная динамика по безрецептурным ЛП за период составила 12,4%, категория рецептурных препаратов сократилась за год на 8,2%. Среди ТОР-10 EphMRA групп второго уровня, лидирующих по натуральному объему отгрузок ОТС препаратов, отрицательная динамика зафиксирована у 8-ми групп, хуже всего дела обстояли у системных противовирусных препаратов (-35% в упаковках), анальгетиков (-23%) и противопростудных и противокашлевых препаратов (-21%). Здесь отчетливо прослеживается влияние низкой заболеваемости – за счет активных профилактических мер, в т.ч. вакцинопрофилактики, заболеваемость гриппом и ОРВИ сократилась по итогам I квартала 2018 г. соответственно по гриппу в 2,3 раза, по ОРВИ более чем на 10%.

Несмотря на общий спад, были и те, кто демонстрировал активный рост в упаковках. По показателю прироста поставок среди ОТС препаратов лидируют компании ОАО «Авексима» (отгрузки выросли в 3,3 раза) и «Славянская аптека (в 2,4 раза).

В категории Rx-препаратов минимальная натуральная динамика зафиксирована в группах: растворы для внутривенного введения

(-34%) и противовоспалительные и противоревматические препараты (-24%). Максимальную динамику по рецептурным препаратам показали компании: «Промомед», поставки за год выросли на 67% в упаковках и «Атолл» (+37%).

«Фармацевтический вестник»