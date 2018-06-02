Существенного роста штата в фармкомпаниях в связи введением системы маркировки лекарств не предвидится

Эксперты не прогнозируют существенного роста штатов в компаниях в связи с внедрением системы маркировки ЛП. Большинство игроков фармрынка планируют справиться с введением новой функции силами имеющихся сотрудников.

О том, что кадровый состав не претерпит каких-то значимых изменений, говорят как производители, так и аптечные сети и компании-дистрибуторы.

«Для обработки маркированного товара новых штатных единиц не потребуется, т.к. процесс технический. В основном нужна доработка систем со стороны департамента информационных технологий. Функция интегрируется в уже существующий бизнес-процесс. Обучение специалистов будем проводить своими силами», – отметила заместитель генерального директора ЦВ «Протек» по персоналу Нина Павличева.

По словам директора по логистике «ФК Пульс» Николая Беляева, в рамках работы по внедрению системы маркировки в компании создана проектная рабочая группа, в которую вошли специалисты по логистике и IT. Группа осуществляет разработку логистических процессов и программного обеспечения. «Базовые вещи делаем сами, а к более сложным техническим доработкам привлекаем сторонних разработчиков».

Николай Беляев ожидает, что с запуском системы увеличится количество операций на складском комплексе, поэтому дополнительные сотрудники все же понадобятся. «Привлекать новых сотрудников начнем на этапе разработки проекта. При запуске системы потребуются работники на склад, так как количество ручных операций вырастет. Речь об уникальных или особых специалистах не идет. Наши кадры компетентны. Проведем лишь внутреннее обучение персонала работе с новой системой».

Как отмечает Николай Беляев, о точном количестве сотрудников, которых предполагается задействовать в функции маркировки, пока говорить рано. Этот вопрос активно обсуждается. При подборе сотрудников для работы с новой системой компания планирует использовать разные способы поиска и в первую очередь задействует HR-департамент.

Первые шаги по внедрению маркировки в «ФК Пульс» уже делаются. Так, в ручном режиме протестирована приемка товара и отправка данных о принятом товаре в ФНС. Ведется работа по согласованию бизнес-процессов компании с системой мониторинга ЛП. Этим как раз занимается рабочая группа.

«С обеспечением кадрами, думаю, проблем не возникнет. Мы можем столкнуться с другими сложностями. Систему маркировки постоянно дорабатывает регулятор. Наша задача — оперативно реагировать на изменения», — резюмирует эксперт.

Елена Григорьева

«Фармперсонал»