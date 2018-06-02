Пациентские организации и чиновники не могут договориться об использовании дженериков в лечении орфанных заболеваний

Эксперты предлагают пересматривать лекарственный ассортимент государственных программ по лечению редких заболеваний в пользу дженериков. Об этом, в частности, упомянула, выступая на «круглом столе» 31 мая в Московской областной думе заведующая кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Роза Ягудина.« Круглый стол» с участием врачей, депутатов, чиновников и пациентских организаций был посвящен реализации прав граждан Московской области, страдающих орфанными заболеваниями.

Роза Ягудина представила модель финансовой устойчивости в лечении онкогематологических заболеваний — расчет бюджета лечения пациента первого года по каждой нозологии на каждом препарате.

«Экономия на лекарствах невозможна, к такому выводу пришла эксперт. Повышение уровня здравоохранения позволит все большему числу людей с тяжелыми заболеваниями доживать до второй и третьей линий терапии, а значит, затраты на более новые и эффективные препараты будут только расти».

За время работы программы «Семь высокозатратных нозологий» появилось немало инновационных препаратов в этой области, которые оплачиваются из средств региональных бюджетов. В рамках федеральной программы пациенты продолжают получать препараты первой линии, к которым у многих из них со временем развивается резистентность, а в рамках региональных программ такие пациенты где-то получают препараты 2-3 линии, а где-то нет.

В своих расчетах г-жа Ягудина столкнулась с проблемой: не зная распределения пациентов очень сложно посчитать, сколько нужно денег на уровне каждого региона. Вопрос формирования регистров орфанных больных по-прежнему остается актуален.

«Когда программа «7 ВЗН» начиналась в 2008 году, там были дорогостоящие препараты. Сегодня, за 10 лет реализации программы, часть препаратов заместили дженерики, и нозологии, которые они лечат, перестали быть высокозатратными, — рассказала г-жа Ягудина. — Если мы сравним их стоимость с препаратами из ДЛО (дополнительное лекарственное обеспечение. – Прим. авт.), их стоимость будет ниже. Так, может быть, есть смысл пересмотреть ассортимент наполнения этой программы?».

Это в свою очередь вызвало озабоченность у представителей пациентского сообщества.

Вице-президент национальной ассоциации больных редкими заболеваниями «Генетика» Альбина Макарова объяснила, почему вокруг якобы низкой эффективности воспроизведенных препаратов нет ясности и понятных статистических данных.

«Сейчас на федеральном уровне рассматривается вопрос о расширении программы «7 ВЗН» за счет редких заболеваний, что повлечет за собой выведение на рынок отечественных дженерических препаратов. Накануне Минпромторг подтвердил, что большая плеяда препаратов готовится к выпуску около 18 препаратов, которые регистрируются в ускоренном порядке. Наше пациентское сообщество очень переживает за качество этих продуктов. Многие пациенты боятся обращаться с этим в местные органы здравоохранения, писать жалобы о негативных реакциях, чтобы не портить отношения с врачом и не остаться без льготной терапии», — отметила общественница.

Ассоциация выдвинула инициативу создания специальных общественных советов при ведущих научных центрах страны по регистрации нежелательных реакций или случаев низкой эффективности дженериков. По мнению г-жи Макаровой, в этом вопросе нужен некий посреднический орган, снимающий ответственность и с пациента, и с доктора, за отказ от неэффективного лечения в пользу оригинальных препаратов.

Фото: Игорь Чунусов

Екатерина Чалова

«Фармацевтический вестник»