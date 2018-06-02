UPD: Оксана Красных покидает компанию «Материа Медика»

Как стало известно «ФВ» от источника, близкого к компании «Материа Медика», 1 июня коммерческий директор компании Оксана Красных освободила свою позицию, которую она занимала с апреля 2016 г.

В 1999 году Оксана окончила Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова. Второе высшее образование в области экономики получила на базе МФТИ, МВА — в Высшей школе бизнеса «МИРБИС».

В фармацевтическом бизнесе около 15 лет. Начинала свою трудовую деятельность в фармацевтическом бизнесе с позиции медицинского представителя. С 2002 года в маркетинге, занимала позиции менеджера по продукту, бренд менеджера, менеджера по группе продуктов, руководителя отдела потребительского маркетинга.

Работала в компаниях: Sagmel, Terapia C.A., «Юнифарм» Инк, «Фармстандарт». В 2011 году пришла на работу в компанию «Материа Медика Холдинг» на позицию руководителя отдела маркетинга. В апреля 2016 г. назначена коммерческим директором компании.

new В компании «Материа Медика» подтвердили «ФВ» уход Оксаны Красных и отметили, что договор расторгнут по ее инициативе.

Фото: Игорь Чунусов

«Фармацевтический вестник»