«Натива» выиграла у «Р-Фарм» три крупных спора

Компания «Натива», начиная с 20 апреля 2018 года, последовательно выиграла три крупных спора о взыскании задолженностей с компании «Р-Фарм», общая сумма которых превысила 400 млн рублей, сообщили в компании «Натива». Решение по последнему спору было вынесено 24 мая 2018 года.

Первой из череды выигранных споров стала тяжба по иску о взыскании с ответчика более 230 млн рублей, невыплаченных по договору поставки лекарственных средств от 2017 года. 20 апреля арбитраж полностью удовлетворил требования истца. Также через суд 27 апреля «Натива» взыскала с «Р-Фарм» более 63 млн рублей, не выплаченных по договору поставки. Последнее решение было принято 24 мая о взыскании задолженности на сумму более 105 млн рублей. Дело зарегистрировано в картотеке арбитражных дел под номером А40-45108/18.

Помимо выигранных трех исков «Натива» ожидает рассмотрения еще двух дел по взысканию задолженностей на 35 млн и 190,2 млн рублей соответственно. Первый иск будет рассмотрен в порядке упрощенного производства, решение суда юристы компании ожидают не ранее 28 июня. Заседание суда по второму иску назначено на 9 июля текущего года.

Комментируя победы своей компании в суде, глава «Нативы» Александр Малин напомнил о публичном обвинении со стороны председателя совета директоров компании «Р-Фарм» Алексея Репика, которое заключалось в том, что российский производитель обратился в арбитраж с иском о признании «Р-Фарм» банкротом с целью «создать информационную шумиху» и «отвлечь внимание от собственных трудностей».

«Обычный хозяйственный спор г-н Репик перевел в плоскость дискуссии об интеллектуальном праве, — комментирует Александр Малин. — Действительно, компания «Натива» отстаивает сегодня свои интересы в судах по ряду споров, связанных с исключительными правами, и вполне успешно. Соответствующее решение суда и требование погасить задолженность полмиллиарда рублей является не чем иным, как желанием производителя получить оплату за свою продукцию. Впрочем, подмена понятий является вполне привычным делом для компрадорской компании «Р-Фарм», которая упорно позиционирует себя как полностью российская, при этом, как участник Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM), отстаивает и продвигает интересы исключительно иностранных корпораций», — подчеркивает г-н Малин.

«Данные судебные разбирательства связаны с имеющим место спором между АО «Р-Фарм» и ООО «Натива» о наличии оснований для взыскания задолженности по оплате товара. Компания не отказывается от своих обязательств в той части, в которой притязания ООО «Натива» будут сочтены обоснованными, и намерена действовать согласно окончательным решениям суда. Объем нашего бизнеса с компанией ООО «Натива» незначительный, выплата по решениям суда никак не отразится на экономическом положении компании», – прокомментировали ситуацию в «Р-Фарм».

«Фармацевтический вестник»